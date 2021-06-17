Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ничего не получил от саммита российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена, а для Москвы встреча прошла хорошо.

«Мы ничего не получили, дали сцену России, ничего не получили», — сказал он в интервью Fox News.

Трамп добавил, что США не смогли остановить «Северный поток — 2», что было важно сделать.

По мнению экс-президента, от саммита выиграла Россия. «Я думаю, это был хороший день для России», — сказал он. Трамп также заявил, что российско-американские отношения могли бы быть «невероятными». «Им нужна экономика, а нам нужны вещи, которые у них есть. У них очень ценная земля с точки зрения минеральных ресурсов», — отметил он.

При этом бывший глава Белого дома выступил с утверждением, что прекрасно ладил с Владимиром Путиным. «Но никто не был жёстче с Россией, чем я», — заметил Трамп.

Minval.az