Компания Facebook тестирует искусственный интеллект, маркирующий оскорбительные комментарии в группах социальной сети, сообщил телеканал CNN.

По его данным, искусственный интеллект будет маркировать «спорные» и потенциально конфликтные комментарии и отправлять администратору группы соответствующие оповещения. Кроме того, сообщения с неприемлемой лексикой в группах получат плашки «moderation alert» («оповещение модератора»).

Предполагается, что новый способ маркировки и оповещения поможет администраторам своевременно принимать необходимые действия для деэскалации конфликтов, в числе которых временное ограничение количества комментариев для отдельных пользователей групп и др. Ограничения не могут применяться в том числе к спорам о политике, вакцинации, культурных различиях.

Minval.az