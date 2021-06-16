Президент США Джо Байден раскритиковал американскую прессу за негативный настрой относительно саммита с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Вы настроены негативно», — сказал Байден журналистам в аэропорту Женевы перед вылетом в США.



Он подчеркнул, что понимает попытки задать ему вопрос скорее в отрицательном ключе.

«Чтобы сделать репортаж, вы должны быть негативными… Вы никогда не задаете позитивных вопросов», — сказал президент США (цитата по РИА Новости).

«Ребята, я не хочу вас сводить с ума, потому что я знаю, что вы хотите негативных взглядов», — добавил он.



Байден подчеркнул, что не будет делиться с прессой своими дальнейшими ожиданиями или подробностями о встрече.

Первый саммит президентов России и США после президентских выборов прошел в среду в Женеве.

Minval.az