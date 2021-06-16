Американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, осужденного за изнасилования и сексуальные домогательства, экстрадируют в Калифорнию для участия в новых судебных заседаниях по делам о сексуальных преступлениях, сообщает The Telegraf.

Прокуратура Лос-Анджелеса планирует экстрадировать Вайнштейна в период с конца июня по середину июля, чтобы предъявить ему обвинение по 11 пунктам случаям изнасилований пятерых женщин в период с 2004 по 2013 год.

Адвокаты Вайнштейна подали апелляцию на решение калифорнийского суда об экстрадиции, так как у бывшего продюсера на фоне сахарного диабета сильно ухудшилось здоровье и ему требуется неотложная медицинская помощь. Однако в прокуратуре Нью-Йорка, где проходили предыдущие слушания по делам Вайнштейна, считают, что осужденный способен пройти через экстрадицию в другой штат.

«В Лос-Анджелесе самое лучшее медицинское обслуживание не только в стране, но и в мире, поэтому все медицинские проблемы, безусловно, можно решить», — заявила Коллин Кертин Гейбл, прокурор Нью-Йорка.

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