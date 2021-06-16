Мировое сообщество должно уважать территориальную целостность Азербайджана.

Об этом заявил в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в связи с подготовкой к Дипломатическому форуму в Анталье, передает «Анадолу».

По словам Чавушоглу, Турция выступает за стабильность и мир на Южном Кавказе. «Азербайджан добился освобождения своих земель от оккупации. Все страны должны уважать территориальную целостность Азербайджана», — сказал турецкий министр.

Глава МИД подчеркнул, что Армения, годами изолировавшаяся от регионального сотрудничества, должна вынести уроки из процессов в регионе, что позволит обеспечить мир в регионе.

Чавушоглу отметил, что ситуация на Южном Кавказе будет обсуждаться и на Дипломатическом форуме в Анталье.

Minval.az