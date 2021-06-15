

Европейский союз и США намерены создать диалог высокого уровня по координации политики и действий в отношении России. Об этом говорится в заявлении, распространенном по итогам прошедшего сегодня в Брюсселе саммита ЕС — США.

Напомним, ЕС на саммите представляли главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. С американской стороны нем участвовал президент страны Джо Байден.

В ходе встречи стороны указали на то, что оставляют открытыми каналы связи для сотрудничества с Россией по вопросам, представляющим взаимный интерес. При этом они заявили о готовности «решительно ответить» на действия Москвы, которые они считают негативными.

Помимо этого, участники саммита также призвали Россию избегать дальнейшего ухудшения отношений со странами из так называемого «списка недружественных государств», передает РИА Новости.

Minval.az