

В Женеве завершают последние приготовления к намеченному на среду, 16 июня, саммиту президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина.

Федеральная полиция в Швейцарии максимально мобилизована. По словам вице-директора Офиса федеральной полиции Стефана Теймера, приняты меры для обеспечения безопасности «в условиях повышенного уровня угрозы».

В частности, с 15 по 17 июня будет временно ограничено использование воздушного пространства над Женевой. При этом ограничения не затронут гражданские самолеты, выполняющие рейсы в Женеву. В воздухе будет курсировать авиационное подразделение полиции.

В общей сложности планируется задействовать 3,5 тыс. стражей порядка во время саммита, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на швейцарские СМИ.

Подготовку к саммиту активно завершают, в частности, флористы, которые занимаются оформлением места встречи на высшем уровне. На прошлой неделе, как рассказали представители флористической компании, им поручили заниматься составление композиций на основе синего, белого и красного цвета — в соответствии с флагами США и России. Но в воскресение им было поручено изменить основные цвета на белый и зеленый. По словам флориста компании Protocol Аделины Филипп, это «цвета сдержанности и нейтральности».

«Цветы занимают важное место в дипломатии… Цвета — это символ, и они умеют говорить», — пишет газета «Трибюн де Женев».

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