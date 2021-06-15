

Главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден заявил об угрозе нападения на королевство и призвал внимательно следить за действиями России. Об этом сообщает газета Aftonbladet.

«Нельзя исключить возможность вооруженного конфликта», — заявил военный.

Он отметил, что, по данным разведки, Швеции стоит опасаться прежде всего «гибридных и нелинейных» атак со стороны России. Главком призвал военные и гражданские организации готовиться к совместному ответу на возможное нападение и усиливать наступательные возможности по части кибербезопасности, чтобы воздействовать на противника.

При этом Бюден не уточнил, может ли Швеция отключить электричество в России. Он пояснил, что у страны должна быть возможность воздействовать на другие государства и мешать им осуществлять те или иные кибероперации.

Minval.az