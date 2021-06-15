

Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула, которые направляются на саммит президентов США и России в Женеву, задержали на час. Об этом сообщает РИА Новости.

Бортпроводница объявила, что самолет поставлен в зону ожидания. К тому моменту правительственный борт уже подлетел к Швейцарии, но ему пришлось кружить над женевским озером. Задержку связывают с прилетом президента США Джо Байдена.

Президент России Владимир Путин прибудет в Женеву на саммит с американским лидером непосредственно в день переговоров.

Minval.az