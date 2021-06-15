

Заторы в крупных портах юга Китая, образовавшиеся из-за новой вспышки коронавируса и ограничительных мер, парализовали мировую торговлю, пишет Коммерсант.

В материале отмечается, что из-за роста заболеваемости в провинции Гуандун власти поднебесной частично закрыли терминалы Яньтянь в порту Шэньчжэне. Грузы перераспределили в терминалы Шэкоу в Шэньчжэне и Наньша в Гуанчжоу, что повлекло за собой заторы и там.

По оценкам экспертов, перебои в мировой контейнерной торговле могут оказаться более серьезными, чем от блокировки Суэцкого канала в марте судном Ever Given. Тогда затор устранить удалось за 6 дней. В Яньтяне задержка грузов происходит уже 14.

Шэньчжэнь и Гуанчжоу — третий и пятый по величине контейнерные порты мира, на которые приходится 70% мировой торговли.

Minval.az