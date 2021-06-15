СССР внес свой вклад в создание американского стратегического сверхзвукового разведчика SR-71 Blackbird, считающегося самым быстрым самолетом в истории, предоставив для него титан, рассказывает The National Interest.

Американский журнал напоминает, что SR-71 Blackbird имел уникальный планер, на 90 процентов состоящий из титана, позволяющий выдерживать высокие температуры. Издание отмечает, что США не хватало собственного металла для производства самолета, вследствие чего понадобился СССР.

Журнал пишет, что Вашингтон закупал титан у СССР обманным образом, в результате чего последний не знал, на какие цели уходит продаваемый металл. «Это побудило Центральное разведывательное управление начать программу тайной покупки металла, используя подставные корпорации и страны третьего мира в качестве посредников», — уверяет The National Interest.

Журнал напоминает, что США построили 32 единицы SR-71 Blackbird, и допускает — если бы СССР знал о предназначении продаваемого титана, то не одобрил бы его покупку американской стороной.

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