Одни из ультраправых группировок во Франции планировала отравить партию халяльной продукции в супермаркетах, сообщает Anadolu.

Французская газета Mediapart отмечает, о плане стало известно благодаря агенту, который был внедрен в ряды преступной организации Генеральным управлением внутренней безопасности Франции (DGSI).

План был разработан в 2018 году группой под названием «Действия оперативных сил (AFO)», которая подстрекала жителей Франции к «борьбе с мусульманами и совершать акты насилия». 15 членов группировки были задержаны.

Члены AFO планировали отравить халяльные продукты питания в супермаркетах в рамках акции под названием «Халяльная операция». Однако два функционера радикальной группировки выступили против акции, чтобы избежать риска убийства детей и пожилых людей.

Кроме того, DGSI получило информацию о том, что ультраправые готовили нападения на имамов 200 мечетей Франции.

В ходе обысков, проведенных в домах подозреваемых, в том числе госслужащих, отставных полицейских и бывших военных, были изъяты материалы, использованные для изготовления взрывчатых веществ, а также большое количество оружия.

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