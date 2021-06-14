Премьер-министр Палестины Мухаммад Иштийя призвал новое коалиционное правительство Израиля «положить конец оккупации и признать права палестинского народа».

Выступая на еженедельном заседании Совета министров, Иштийя назвал период правления Биньямина Нетаньяху, лишившегося своего премьерского кресла, наряду с годами пребывания Дональда Трампа на посту президента США «худшим периодом для израильско-палестинского вопроса».

По его словам, с уходом Нетаньяху завершился худший период в истории конфликта.

«Вместе с тем мы не считаем, что новое правительство менее плохое, нежели предыдущее. Новое правительство должно начать свою работу с прекращения оккупации, заселения и других эксплуатационных механизмов и признать законные права палестинского народа», — сказал Иштийя (цитата по «Анадолу»).

При этом палестинский премьер осудил лидера партии «Ямина» Нафтали Беннета, который в соответствии с соглашением сторон коалиции стал первым премьер-министром нового правительства, за поддержку еврейских поселений.

«Новое правительство Израиля не ожидает никакое будущее, если оно не примет во внимание будущее и законные права палестинского народа, — подчеркнул Иштийя.

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