На фоне вызовов глобальной безопасности значимость НАТО возрастает.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом на полях саммита НАТО в понедельник в Брюсселе.

«На сегодняшний день блок НАТО играет важную роль в вопросе обеспечения стабильности на международном уровне. Ответственность Альянса как определяющего фактора безопасности возрастает. Сегодня нужно не избегать ответственности, а вносить вклад в достижение общих целей», — сказал Эрдоган (цитата по «Анадолу»).

По словам президента, Альянс должен вносить активный вклад во всех регионах, где нуждаются в «зонтике безопасности» Североатлантического альянса: от Средиземного до Черного морей, от Европы до Азии.

​​​​​​​Турецкий лидер выразил сожаление в связи с тем фактом, что проблема предвзятого отношения к борьбе с терроризмом сохраняется.

«Разделять террористов на «хороших» и «плохих» в корне недопустимо. Это искаженное восприятие, к сожалению, сохраняется по сей день», — сказал президент.

Эрдоган привлек внимание к тому факту, что благодаря антитеррористическим операциям турецкой армии, за пределами Турции от террористов были зачищены 8200 кв. км территорий. «И на саммите НАТО, и в ходе двусторонних встреч, мы открыто заявили о необходимости прекращения поддержки террористической организации PKK – PYD», — сообщил президент.

Союзники Турции должны оставить в сторону политические расчеты и проявить открытую солидарность с Анкарой, подчеркнул он.

«Позиция Турции по поставкам С-400 остается неизменной – какой была, такой и остается. Я довел позицию нашей стране до сведения господина президента [Джо Байдену]. Это же касается и программы F-35. Мы договорились [с Байденом] эффективно и на регулярной основе использовать каналы прямого диалога, как и подобает двум союзникам и стратегическим партнерам», — отметил Эрдоган.

Президент Турции далее дал высокую оценку итогам саммита лидеров НАТО.

«Мы договорились предпринять шаги по укреплению военной мощи Альянса, усилить политическую составляющую организации», — сказал Эрдоган.

Президент Эрдоган также коснулся афганской проблематики. «Если [на Западе] не хотят выхода Турции из Афганистана, то США должны оказать активную дипломатическую, логистическую и финансовую поддержку нашей стране», — сказал глава государства.

Эрдоган сообщил, что проинформировал президента США «о готовности Турции обеспечить безопасность аэропорта Кабула совместно с Пакистаном и Венгрией».

Minval.az