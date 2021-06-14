Байден назвал «позитивным» диалог с Эрдоганом

В Брюсселе на полях саммита НАТО в понедельник состоялись турецко-американские переговоры на высшем уровне.

Встреча президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Джо Байдена в узком и расширенном форматах продолжалась около полутора часов.

Джо Байден назвал двустороннюю встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом «очень позитивной».

Президент Турции ранее сообщил, что в ходе встречи с американским лидером планирует обсудить тему участия Анкары в программе создания самолетов пятого поколения F-35.

Эрдоган также выразил сожаление в связи с позицией новой администрации США по событиям 1915 года в Османской империи.

В то же время представители Белого дома сообщили, что Байден на встрече с Эрдоганом поднимет темы Афганистана, Сирии и Ливии, а также поставок ЗРК С-400 в Турцию.

Турецкий лидер ранее в понедельник провел в Брюсселе переговоры с лидерами Франции, Великобритании, Германии и Греции.