Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел долгую беседу с турецким лидером Тайипом Эрдоганом перед саммитом НАТО в Брюсселе.

«В преддверии саммита НАТО у меня был долгий разговор один на один с президентом Эрдоганом, чтобы двигаться вперед с ясностью, уважением и требовательностью», — отметил Макрон в Twitter.

​Ранее президент Франции сообщал, что намерен провести переговоры с турецким коллегой, чтобы обсудить с ним «правила поведения» союзников в НАТО, а также ситуацию в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе.

Minval.az