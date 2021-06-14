Президент США Джо Байден во время пресс-конференции на саммите «большой семерки» несколько раз ошибочно обвинил Москву во вмешательстве в дела Ливии, сообщил телеканал Fox News.

Байден, говоря о России, заявил о необходимости сотрудничества в Ливии, в частности в сфере гуманитарной помощи. Затем он сказал, что «Россия откусила больше, чем может прожевать» при восстановлении Сирии, однако тут же добавил к этому Ливию.

Он призвал Москву помочь удовлетворить базовые экономические потребности «населения, находящегося в бедственном положении». Затем Байден начал говорить о неких других областях сотрудничества России и США, но прервал сам себя, подчеркнув, что «не должен вести переговоры публично».

Позже помощники президента уточнили его слова: как оказалось, Байден во всех случаях имел в виду Сирию, а не Ливию.

WATCH: Joe Biden confuses Syria with Libya THREE TIMES. pic.twitter.com/8iewTindfr — RNC Research (@RNCResearch) June 13, 2021

Minval.az