Президент США Джо Байден намерен обсудить с турецким лидером Тайипом Эрдоганом на саммите НАТО тему размещенных в Турции российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщил в воскресенье на брифинге для журналистов помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

«Да, он будет [это обсуждать]. С-400, да, зенитные ракетные системы», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. При этом Салливан не стал говорить о том, что именно может сказать Байден Эрдогану по этой теме.

Помощник президента в то же время сообщил, что Байден в разговоре с турецким лидером намерен затронуть вопросы отношений Анкары с Москвой и Пекином.

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