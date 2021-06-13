Предстоящие президентские выборы в стране пройдут в условиях полной безопасности, в здоровой и законной атмосфере. Об этом заявил министр внутренних дел Ирана Абролреза Рахмани Фазли, передает IRNA.

Фазли прогнозирует высокую явку избирателей на выборы 18 июня. По словам министра, во время выборов Иран не столкнется с какими-либо проблемами безопасности. При этом он отметил, что в министерстве готовы принять превентивные меры в случае необходимости. Говоря о риске распространения COVID-19, Рахмани Фазли отметил, что во избежание скопления людей и распространения болезни увеличено как количество избирательных участков, так и продолжительность голосования. Он также сказал, что Министерство здравоохранения и Общество Красного Полумесяца Ирана направят своих «инспекторов» на избирательные участки для контроля за оптимальным соблюдением противокоронавирусных протоколов.

Minval.az