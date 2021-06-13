Томас Маркл, отец супруги принца Гарри Меган, заявил о слабохарактерности зятя. Таким мнением он поделился во время телешоу 60 Minutes Australia.

По словам Маркла, принц является слабохарактерным человеком, его заставили сказать разные вещи про королевскую семью в ходе интервью Опре Уинфри. Телеведущую мужчина обвинил в использовании Гарри для поднятия рейтингов передачи.

«Я думаю, что Опра Уинфри играет Гарри и Меган. Она использует их, чтобы построить свою карьеру», — объяснил свою мысль Томас Маркл (цитата по «Лайфу»).

По словам тестя герцога Сассекского, о рождении внучки Лилибет он узнал из публичного заявления дочери, расстроившись из-за этого. Мужчина отметил, что пара забывает о своих семьях, живя в одиночестве в «огромном доме, где могут разместиться ещё 20 человек».

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