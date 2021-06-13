Кнессет — парламент Израиля — утвердил новое правительство страны. Премьер-министром стал Нафтали Беннет из партии «Ямина». Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на «Седьмой канал».

За доверие кабмину проголосовало 60 депутатов, 59 выступило «против», один человек воздержался. Биньямин Нетаньяху, пребывавший 12 лет на посту премьера, уходит в оппозицию.

«Я, Нафтали Беннет, обязуюсь в качестве премьер-министра хранить верность Израилю и его законам, преданно исполнять обязанности премьера и решения Кнессета», — указал Беннет, произнося присягу.

Также был избран новый спикер Кнессета Мики Леви, он представляет партию «Еш Атид».

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