

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вступил в конфликт с лидерами Европейского союза, предупредив их о том, что Лондон может приостановить часть соглашения о Brexit, если спор о правилах торговли товарами, поставляемыми в Северную Ирландию, не будет разрешен, пишет Bloomberg.

Глава британского правительства в кулуарах саммита G7 заявил, что Британия может начать действовать в одностороннем порядке, если ЕС не пойдет на компромисс в вопросе облегчения потока товаров в Северную Ирландию. «Я думаю, что если протокол по Северной Ирландии и дальше будет применяться таким образом, то мы, очевидно, без колебаний применим статью 16», — сказал Джонсон.

«Я разговаривал с некоторыми из наших друзей, которые, похоже, неправильно понимают, что Великобритания — это единая страна, единая территория. Мне просто нужно вбить это им в голову», — заявил Джонсон, имея в виду канцлера ФРГ Ангелу Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Как отмечает Bloomberg, эскалация между Лондоном и Брюсселем в этом вопросе последовала после серии напряженных встреч Джонсона с представителями ЕС. Несколько европейских чиновников подтвердили агентству, что за закрытыми дверями существуют серьезные разногласия. «Теперь они выплеснулись наружу», — пишет Bloomberg.

Евросоюз со своей стороны пригрозил принять ответные меры, если британское правительство нарушит условия соглашения, сообщает агентство, подчеркивая, что пока неизвестно, доведет ли Джонсон задуманное до конца и насколько далеко каждая сторона готова зайти в этой словесной войне.

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