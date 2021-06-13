

Эксперты выяснили, что одно из крупнейших агентств недвижимости The Crown Estate может быть связано с королевой Великобритании Елизаветой II. Имя владельца компании установить не удалось, сообщили в издании Deutsche Welle.

По данным специалистов, Елизавета II обладает огромным богатством, поскольку сумма активов The Crown Estate превосходит 17 миллиардов долларов.

The Crown Estate принадлежит недвижимость в Лондоне и по всей территории Великобритании. Среди них есть замки, коттеджи, сельскохозяйственные земли с лесами и торговые центры.

Компания владеет более чем половиной побережья Великобритании, что также дает ей права собственности на офшорную коммерческую деятельность, как, например, ветряные электростанции.

Ежегодно всю прибыль The Crown Estate, где заявляют о желании обеспечить «прочное и всеобщее процветание нации», передает британскому правительству. 25 процентов прибыли передают королеве и королевской семье в качестве суверенного гранта, который идет на финансирование семьи.

Это, по мнению специалистов, является доказательством прямой связи состояния Елизаветы II с The Crown Estate.

Minval.az