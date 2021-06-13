

За последние четыре года число работающих детей и подростков во всем мире увеличилось на 8,4 миллиона и составило 160 миллионов. До этого на протяжении 20 лет из года в год масштабы детского труда сокращались.

Об этом говорится в новом докладе Международной организации труда (МОТ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Авторы документа опасаются, что из-за пандемии еще больше мальчиков и девочек будут вынуждены бросать учебу и трудиться для того, чтобы выжить.

По данным МОТ, в период с 2000 по 2016 год число работающих детей в мире сократилось на 94 миллиона. Но тенденции последних четырех лет могут обратить эти достижения вспять.

Авторы доклада сообщают, что половину всех 160 млн несовершеннолетних трудящихся составляют дети в возрасте от 5 до 11 лет. К тому же примерно 79 миллионов мальчиков и девочек в возрасте от 5 до 17 лет трудятся в опасных для их здоровья и жизни условиях – на шахтах, фермах и плантациях, им нередко приходится иметь дело с опасными механизмами и ядовитыми испарениями, передает Анадолу.

Число детей, занятых на работе, создающий риск для здоровья, выросло с 2016 года на 6,5 млн.

По мнению экспертов МОТ, экономические потрясения и закрытие школ в связи с COVID-19 обернутся тем, что дети будут работать больше и в худших условиях.

В ООН 2021-й год объявили Международным годом искоренения детского труда. Главная задача в течение этого года – мобилизовать международное сообщество на борьбу с эксплуатацией детей. В ООН призывают к 2025 году покончить с этим явлением.

«Мы теряем достижения в борьбе с детским трудом. В последний год наша борьба с этим явлением не увенчалась успехом», — сказала Исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

Глава ЮНИСЕФ отметила, что тяжелый труд наносит вред психическому и физическому здоровью детей, ограничивает их права и потенциальные возможности, а также вовлекает их в порочный круг нищеты.

«Новые данные – это крайне тревожный сигнал. Мы не можем закрывать глаза на опасности, которым подвергается подрастающее поколение», – сказал Генеральный директор МОТ Гай Райдер. Он считает, что ситуацию можно исправить и для этого существуют механизмы социальной защиты семей с детьми. Именно эти механизмы позволят родителям не лишать детей возможности учиться в период экономических трудностей.

Minval.az