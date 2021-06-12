Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что не исключает лабораторную утечку SARS-CoV-2. Об этом он сказал на саммите лидеров G7.

Он напомнил, что как минимум 174 миллиона человек заразились коронавирусной инфекцией, а 3,75 миллиона умерли от ее последствий.

«Я думаю, что эти люди должны узнать, откуда возник этот вирус. Они этого заслуживают. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем мы могли предотвратить повторение пандемии», — цитирует издание Daily Mail слова Гебрейесуса.

По его словам, со стороны Китая не было достаточной «прозрачности и сотрудничества» на начальных этапах расследования по происхождению SARS-CoV-2. Он добавил, что каждая гипотеза должна быть рассмотрена.

«Были трудности с обменом данными, особенно необработанными…мы надеемся, что на следующем этапе кооперация будет лучше», — подытожил глава ВОЗ.

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