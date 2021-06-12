Канцлер ФРГ Ангела Меркель встретилась с президентом США Джо Байденом на полях саммита G7, в ходе которого она раскрыла свою позицию по проекту «Северный поток-2», передает РИА Новости.

Меркель заявила, что сейчас идут переговоры с американским правительством и экспертами федерального правительства. «Считаю, что мы на правильном пути», — сказала Меркель, добавив, что Украине необходимо и впредь оставаться партнером в транзите природного газа.

Лидеры двух стран также обсудили предстоящие переговоры Байдена с Владимиром Путиным и обменялись мнениями по саммиту НАТО и «по вопросу Афганистана».

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