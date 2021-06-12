Президент США Джо Байден и его французский коллега Эмманюэль Макрон обсудили в субботу во время встречи на полях проходящего в английском графстве Корнуолл саммита Группы семи (G7) политику в отношении России и Китая, а также модернизацию НАТО. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении пресс-службы Белого дома, передает ТАСС.

«Президент Байден и президент Макрон обсудили работу, направленную на модернизацию НАТО, наше тесное сотрудничество в области борьбы с терроризмом, в том числе в регионе Сахеля, а также наши общие приоритеты внешней политики, такие как Китай и Россия», — подчеркивается в сообщении.

Minval.az