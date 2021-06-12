Место на полет в космос с основателем Amazon Джеффом Безосом было продано на аукционе за 28 миллионов долларов, следует из трансляции торгов, проводившихся космической компанией Blue Origin.

«(Место — ред.) продано человеку с номером 107 за 28 миллионов долларов», — заявил по окончании торгов аукционист.

Кто получил возможность отправиться в космос вместе с основателем Amazon и его братом, пока неизвестно. Имя получившего возможность полететь в космос на New Shepard будет объявлено через несколько недель. Также в скором времени будет сообщено, кем будет «четвертый и последний» член экипажа, отметили в Blue Origin.

Ранее Blue Origin начала онлайн-аукцион по розыгрышу одного пассажирского места на борту многоразового суборбитального корабля New Shepard, полет которого запланирован на 20 июля. Как сообщила компания, победитель торгов отправится в космос вместе с владельцем Blue Origin бизнесменом Джеффом Безосом и его братом Марком.

Minval.az