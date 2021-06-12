Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари разработчиков COVID-вакцины AstraZeneca. Об этом сообщает сайт правительства Великобритании в субботу, 12 июня.

Королева отметила профессора Оксфордского университета Сару Гилберт и председателя рабочей группы по вакцинам от коронавируса Кейт Бингем. Они получили звание кавалерственных дам.

Кроме того, титул рыцаря получили профессор Оксфордского университета Эндрю Поллард, участвовавший в разработке AstraZeneca и директор по глобальной стратегии снабжения в компании AstraZeneca Марк Проктор.

Награждение было приурочено ко Дню королевы, который отмечают в Великобритании сегодня. Почти четверть награжденных королевой получили награды за свою деятельность в борьбе с пандемией — от предоставления благотворительной помощи здравоохранению до поддержки критической инфраструктуры.

Minval.az