Германия может оштрафовать мессенджер Telegram на €55 млн из-за отсутствия контактного лица для общения с представителями государственных служб и недостаточной модерации контента. Об этом немецкий журнал Manager Magazin.

Как пишет издание, Федеральное министерство юстиции ФРГ настаивает на том, чтобы приложение «подчинялось закону», а также было «доступно для властей, незамедлительно удаляло криминальный контент и активно передавало пользовательские данные правоохранителям».

В Германии уже начаты два судебных разбирательства, в рамках которых на Telegram могут наложить штраф суммой до €55 млн.

Minval.az