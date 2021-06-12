В США решили выбросить 60 миллионов доз вакцины компании Johnson & Johnson, сообщает The New York Times.

Уничтожат вакцины, произведенные на заводе Emergent BioSolutions в Балтиморе. Причиной стало ее загрязнение ключевым ингредиентом, который используют для производства AstraZeneca.

В то же время, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов планирует разрешить распространение в США или отправку в другие страны около 10 миллионов доз с этого завода. Но они предупредят регулирующие органы о том, что не могут гарантировать, что Emergent BioSolutions следовала надлежащей производственной практике.

Завод пока закрыли на два месяца. Что будут делать с еще 170 миллион произведенных доз вакцины пока не решили.

Minval.az