Глава Белого дома Джо Байден проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с российским президентом Владимиром Путиным в среду,16 июня, в Женеве. Об этом представитель администрации сообщил Bloomberg.
Глава Белого дома Джо Байден проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с российским президентом Владимиром Путиным в среду,16 июня, в Женеве. Об этом представитель администрации сообщил Bloomberg.
Дата: 2021/06/12 15:58
Раздел: Мир
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