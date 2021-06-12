Власти Дании заявили о «совершенно новой форме агрессии» из-за нарушения воздушного пространства страны российскими военными самолетама, пишет TV2 со ссылкой на Минобороны Дании.

Так, накануне один российский самолет зашел в воздушное пространство страны между 11:08 и 11:10 и пролетел у острова Борнхольм. Второй нарушил воздушное пространство Дании в 11:40 и покинул его о 11:42.

Отмечается, что оба пилота получили предупреждение, что они не имеют право находится в данной зоне, но не изменили курс.

Министр обороны Трине Брамсен заявила, что воспринимает случай очень серьезно.

«Это выглядит как сознательная провокация и нарушение воздушного пространства Дании, и это совершенно новая форма агрессии. Такого не было уже много лет», — заявила она.

Для перехвата самолетов поднимали истребители F16.

Брамсен добавила, что обеспокоена поведением России, которое становится «все более агрессивным», и сообщила, что глава МИД Еппе Кофод уже договорился о встрече с послом РФ в Дании, чтобы требовать объяснений.

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