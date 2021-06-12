Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил президенту РФ Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), в телеграмме Ким Чен Ын от имени правительства и народа КНДР поздравил президента, правительство и народ «дружественной России». Он пожелал Путину «здоровья и больших успехов», а россиянам — благосостояния и процветания.

Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что отношения «дружбы и сотрудничества» между Пхеньяном и Москвой «будут непрерывно расширяться и укрепляться во всех сферах». Северокорейский лидер также отметил, что обе страны стремятся беречь и далее развивать в соответствии с новой эпохой дружественные отношения, имеющие давнюю историю и традицию.

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