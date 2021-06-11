

Делегация российских инспекторов прибудет в ближайшее время в турецкую Анталью для обсуждения возобновления авиасообщения, заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Что касается туризма, то наши министры налаживают контакты с британскими. Из России в Анталью приедет российская делегация, чтобы провести переговоры», — цитирует выступление Эрдогана в Стамбуле телеканал TRT Haber.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил в четверг, что переговоры Анкары и Москвы по полноценному возобновлению авиасообщения проходят позитивно, турецкие власти ответили на все вопросы российской стороны. По его словам, ожидается визит российской делегации, которая затем предоставит результаты поездки властям РФ, после чего будет решаться вопрос о возобновлении полетов.

Minval.az