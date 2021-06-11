Саммит «Группы семи» (G7) начинается в Великобритании в городе Карбис-Бэй. В саммите примет участие президент США Джо Байден, лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции и Японии, также с главами стран встретятся представители Евросоюза, пишет агентство Reuters.

Неформальная встреча продлится три дня. В этом году в роли председателя саммита выступает Британия. На срок своего председательства она выбрала лозунг Build Back Better — «отстроить лучше, чем было».

На встрече, среди прочих вопросов, будет обсуждаться глобальный минимальный налог для корпораций в размере не менее 15 процентов — это поможет исключить ненужную и вредную конкуренцию между развитыми странами, считают в Белом доме.

Также страны планируют обсудить механизмы помощи менее обеспеченным странам с программами вакцинации и восстановлением пострадавшей от коронавирусной пандемии экономики.

Minval.az