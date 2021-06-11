Британия не доказала причастность России к инциденту с самолетом Ryanair, который экстренно посадили в Минске. Об этом заявил глава британского МИД Доминик Рааб, его цитирует Reuters.

Так, Лондону не удалось найти доказательств того, что Москва имела отношение к происшествию, в результате которого был арестован экс-главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

При этом ранее глава британского МИД утверждал, что экстренная посадка лайнера не могла произойти «без молчаливого согласия» Москвы. Кремль отвергал все обвинения.

Если бы причастность российской стороны доказали, против нее могли бы ввести новый пакет санкций. С таким предложением выступали члены Европарламента.

Minval.az