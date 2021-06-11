

Лидеры стран G7 на саммите в Великобритании объявят о решении выделить не менее 1 млрд доз вакцин от коронавируса COVID-19 бедным странам.

Об этом сказал британский премьер-министр Борис Джонсон.

В частности, Великобритания предоставит 100 млн избыточных доз препарата британско-шведской AstraZeneca. Из них 5 млн доз будут выделены в ближайшие недели и еще 25 млн доз до конца 2021 года.

«80% из 100 млн доз выделят через механизм COVAX, а остальные будут переданы на двусторонней основе странам, которые в этом нуждаются», – говорится в сообщении.

На сегодняшний день COVAX предоставил 81 млн доз для 129 беднейших стран мира. 96% из них были вакциной Oxford-AstraZeneca, разработка которой финансировалась Великобританией.

Minval.az