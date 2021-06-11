Пенджаб, самая густонаселенная провинция Пакистана, заблокирует SIM-карты людей, отказывающихся прививаться от коронавируса, сообщает издание The Express Tribune.

Решения были приняты на совещании под председательством министра здравоохранения провинции Ясмин Рашид.

«На совещании было принято решение предложить Национальному командно-оперативному центру заблокировать SIM-карты лиц, которые не прошли вакцинацию после определенного времени», — сообщила Рашид.

Она также добавила, что правительство провинции использует все ресурсы, чтобы остановить распространение коронавируса и представит властям страны другие меры, чтобы подтолкнуть людей к скорейшей вакцинации, в частности, предложит запретить вход непривитых людей в парки и рестораны, а на более поздних этапах — в торговые центры.

«Правительство не может позволить людям, которые не хотят вакцинироваться, рисковать жизнью тех, кто уже вакцинирован. Люди, получившие уколы вакцины, имеют право вернуться к своей нормальной жизни», — сказала она.

Рашид отметила, что благодаря соблюдению правил и массовой вакцинации в провинции удалось значительно сократить число случаев COVID-19.

Согласно последним данным минздрава Пакистана, коронавирус выявлен у 938 тысяч человек, выздоровели более 873 тысяч, умерли более 21 тысячи человек.

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