В НАТО назвали условие, при соблюдении которого Украина и Грузия смогут присоединиться к альянсу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

Дипломат напомнил о принципе коллективной обороны, согласно которому нападение на одну страну Североатлантического альянса приравнивается к атаке на всех его членов. Он заявил, что для вступления в организацию Киев и Тбилиси должны урегулировать все территориальные конфликты с Россией. Если они не выполнят это требование, то НАТО будет угрожать военное противостояние с Москвой, что фактически равносильно мировой войне.

В НАТО также рассказали, что путь вступления Украины и Грузии в альянс не будет обсуждаться на предстоящем саммите, который пройдет 14 июня в Брюсселе. «Альянс подтвердит наличие у Украины и Грузии североатлантической перспективы, конкретные сроки вступления будут зависеть от соответствия этих стран всем критериям НАТО», — отметил источник ТАСС.

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