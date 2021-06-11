

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в июле или августе отправится в США, где намерена урегулировать спор по реализации проекта «Северный поток — 2», пишет в пятницу газета Handelsblatt.

В Вашингтоне в рамках переговоров будет охвачен широкий круг тем, но главной темой встречи станет газопровод «Северный поток-2». В основу переговоров Меркель и Байдена лягут предложения немецких чиновников по решению конфликта вокруг строительства и эксплуатации трубопровода.

Предстоящая поездка Меркель в США станет ее первым визитом после победы Байдена на президентских выборах.

Minval.az