Европейский союз может расширить санкции против Беларуси в связи с посадкой в Минске «чужого» пассажирского самолета и задержанием оппозиционного медиаактивиста Романа Протасевича. Об этом стало известно агентству Bloomberg.

Всего в списки могут попасть 71 человек и семь белорусских организаций, сообщил информированный источник. Фамилии чиновников режима Александра Лукашенко и названия структур журналисты не привели.

При этом отмечается, что санкции планируется ввести против высокопоставленных юристов — судей, которые выносили приговоры протестующим против Лукашенко, а также сотрудникам прокуратуры. Брюссель также готов внести в санкционный перечень представители правительства, парламента, силовиков и близких к власти бизнесменов.

Пока санкции находятся в стадии обсуждения, никаких сроков их введения источник не назвал.

Minval.az