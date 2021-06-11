Electronic Arts, один из ведущих производителей компьютерных игр в мире, сообщила о том, что исходный код видеоигры «FIFA 21» был украден хакерами.

При этом в компании отметили, что взломщики не получили доступ к данным об игроках.

«Мы расследуем недавний инцидент вторжения в нашу сеть, когда был украден ограниченный объем исходного кода игры и связанных инструментов, — заявил официальный представитель компании. — Не было доступа к данным игроков, и у нас нет оснований полагать, что существует какой-либо риск для их конфиденциальности».

EA также сообщила, что в рамках расследования уголовного дела работает с экспертами и правоохранительными органами, пишет The Wall Street Journal.

EA является одним из крупнейших мировых разработчиков интерактивного развлекательного ПО. Компания предлагает игры и как упакованный розничный товар, и как сетевой сервис, поставляемый на консоли, персональные компьютеры, мобильные телефоны и планшетные компьютеры с интернет-соединением. В число наиболее известных игровых франшиз компании входят FIFA, Madden NFL и The Sims.

Котировки акций EA в четверг снизились на 0,1% по итогам основной сессии и на 0,8% на дополнительных торгах. Капитализация компании за последний год увеличилась на 19% (до $41,7 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor`s 500 поднялся на 41% за этот период.

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