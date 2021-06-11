Бывший президент США Дональд Трамп распространил через американскую прессу заявление по поводу предстоящего саммита России и США в Женеве.

«Удачи Байдену во взаимодействии с Путиным — не засни на встрече и, пожалуйста, передай ему мои наилучшие пожелания», — говорится в обращении Трампа, который ранее во время предвыборной кампании в США неоднократно называл нынешнего президента страны «сонным Джо».

Трамп также вспомнил о своей встрече с Путиным в Хельсинки в 2018 году, назвав ее «великолепной и очень продуктивной». Бывший президент считает, что США многое выиграли от той встречи, «в том числе уважение президента Путина и России».

Саммит президентов России и США состоится 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж.

Minval.az