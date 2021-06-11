Соединенные Штаты никогда не уведомляли Турцию о том, что готовы согласиться с наличием у нее на определенных условиях комплексов С-400.

Об этом заявил в четверг на брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает ТАСС.

Его попросили подтвердить или опровергнуть сообщения о том, что администрация Джо Байдена якобы предлагала Турции компромиссный вариант решения вопроса с С-400, при котором комплексы были бы размещены на базе Инджирлик под американским контролем. «Мы никогда не сигнализировали о том, что готовы согласиться с наличием у Турции систем С-400», — ответил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Вашингтон продолжает предупреждать Турцию о негативных последствиях покупки у РФ С-400, это противоречит обязательствам Анкары как члена НАТО, заявил Нед Прайс.

«Российские С-400 несовместимы с оборудованием НАТО, угрожают безопасности технологий НАТО, они не соответствуют собственным обязательствам Турции как члена НАТО. Мы предупреждали и продолжаем предупреждать Турцию не принимать эту систему», — сказал Прайс на брифинге.

По его словам, Турция – важный член НАТО, поэтому важно, чтобы страна сама поняла несоответствие обладание С-400 с обязательствами в рамках альянса.

«У (президента США Джо) Байдена будет возможность увидеть своего турецкого коллегу», — напомнил Прайс о предстоящих европейских мероприятиях президента США, не приведя деталей.

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