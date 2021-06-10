Суд приговорил мужчину, ударившего президента Франции Эмманюэля Макрона, к четырем месяцам заключения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на BFM.

Прокуратура Франции требовала для него 18 месяцев заключения с пятилетним ограничением в праве иметь оружие. Суд, однако, назначил нападавшему четыре месяца тюрьмы, а еще 14 заменил наказанием в виде двух лет условно. В течение этих двух лет он будет обязан работать или проходить обучение, а также получать психологическую помощь и не совершать никаких новых правонарушений.

Minval.az