Президент Чехии Милош Земан призвал Европу не делать героя из учредителя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Его слова передает ТАСС.

Чешский лидер напомнил, что Навальный ранее высказывался в поддержку русских националистов, а также одобрял присоединение Крыма к России.

Он отметил, что основатель ФБК заявлял о положительном отношении к спорным моментам в российской политике, в частности, к массовым депортациям населения. «Эти факты надо знать и помнить, чтобы избавить фигуру господина Навального от мифа», — подчеркнул Земан.

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