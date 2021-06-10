

Одной из тем саммита G7, который пройдет 11–13 июня в Великобритании, станет «нарушение норм» властями России. Об этом сообщает dpa со ссылкой на источники в правительственных кругах в Берлине.

По данным СМИ, на саммите будут обсуждать совместную реакцию на такие действия Москвы, как кибератаки, вмешательство в выборы в других странах, кампании по дезинформации, в также «убийства на территории стран Запада». Еще политики поговорят об «агрессии» против Украины, поддержке режима Башара Асада в Сирии и «военном вмешательстве» в Ливии.

Напомним, встречи в формате G7 проводят США, Франция, Италия, Япония, Канада, Великобритания и Германия. Россия была исключена из G8 после оккупации Крыма в 2014 году.

Minval.az