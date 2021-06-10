Против лишённой властных полномочий демократического лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи выдвинуты новые обвинения в коррупции.

Дополнительные уголовные производства открыты и против ряда других бывших официальных лиц из её окружения. Решения стали последними в списке уголовных дел, открытых после военного переворота в Мьянме 1-го февраля нынешнего года.

СМИ, подконтрольные нынешнему руководству, передали, что новые обвинения связаны с ненадлежащим использованием земли, принадлежавшей одной из благотворительных организаций, которую возглавляла Су Чжи. Ей грозит дополнительно до 15 лет лишения свободы. Источники ссылаются на информацию от Антикоррупционной комиссии Мьянмы, говорится в публикации Reuters.

По ранее открытым делам Су Чжи подозревают в получении взяток, золота, нарушении закона о гостайне и ряде других преступлений. Её сторонники уверены в политической подоплёке дел.

Военные, захватившие власть в Мьянме, заявили, что партия Сан Су Чжи пошла на масштабные махинации на парламентских выборах в ноябре, чтобы выиграть голосование. Это утверждение отвергли международные наблюдатели и члены предыдущей избирательной комиссии.

Minval.az