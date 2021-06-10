

Лидеры на саммите G7 призовут Всемирную организацию здравоохранения провести новое расследование происхождения COVID-19, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект коммюнике, оказавшийся в его распоряжении.

Согласно проекту документа, страны G7 призовут провести «новое, прозрачное расследование происхождения коронавируса».

Отмечается, что на саммите в Корнуолле президенты и премьер-министры также пообещают предоставить не менее 1 млрд дополнительных доз вакцины против COVID-19 в течение следующего года, чтобы помочь охватить 80% взрослого населения мира.

Minval.az